© Foto: OpenAIPhilippinen melden Exportplus, doch das Handelsdefizit explodiert - was steckt dahinter?Trotz steigender Exporte vergrößerte sich das philippinische Außenhandelsdefizit im Februar, da die Importe noch schneller wuchsen, berichtete die philippinische Statistikbehörde (PSA) am Freitag, wie MT Newswires mitteilte. Die Philippinen exportierten im Februar Waren im Wert von 7,33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Importe im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 11,0 Milliarden US-Dollar stiegen, berichteten Beamte. Das nationale Handelsbilanzdefizit stieg im Februar auf 3,68 Milliarden Dollar, ein Plus von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei …Den vollständigen Artikel lesen
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