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WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
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27.03.26 | 12:58
22,720 Euro
-1,22 % -0,280
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
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CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Chart 1 Jahr
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CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 5-Tage-Chart
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22,78022,84015:18
22,74022,80015:04
Dow Jones News
27.03.2026 14:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG - Veröffentlichung mit dem Ziel europaweiter Verbreitung

DJ PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG - Veröffentlichung mit dem Ziel europaweiter Verbreitung

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien (Beteiligungsmeldung) gemäß -- 135 Abs. 3 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 3 BörseG

Veröffentlichung mit dem Ziel europaweiter Verbreitung

Wien (pta000/27.03.2026/13:30 UTC+1)

Wien 27.03.2026. CA Immo hat mit Wirkung zum 26. März 2026 insgesamt 7.082.012 Stück eigene Aktien eingezogen, wodurch sich das Grundkapital der Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 26. März 2026 insgesamt um EUR 51.486.227,24 herabgesetzt wurde und nunmehr EUR 684.031.341,11 beträgt, zerlegt in 94.089.593 Stück nennwertlose Stückaktien (davon 4 Namensaktien und nunmehr 94.089.589 Inhaberaktien). Per Tagesende des 26. März 2026 hielt CA Immo 1.607.684 Stück eigene Aktien, die nunmehr 1,71% der Stimmrechte repräsentieren. Damit wurde die Meldeschwelle von 5% gemäß -- 135 Abs 3 BörseG unterschritten.

Rückfragen richten Sie bitte an:

CA Immobilien Anlagen AG Christoph Thurnberger Group Head of Capital Markets and Corporate Office Telefon: +43 1 532 5907 504 Email: christoph.thurnberger@caimmo.com www.caimmo.com

(Ende)

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Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774614600558 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

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