DJ PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG - Veröffentlichung mit dem Ziel europaweiter Verbreitung
Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien (Beteiligungsmeldung) gemäß -- 135 Abs. 3 BörseG
CA Immobilien Anlagen AG: Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 3 BörseG
Veröffentlichung mit dem Ziel europaweiter Verbreitung
Wien (pta000/27.03.2026/13:30 UTC+1)
Wien 27.03.2026. CA Immo hat mit Wirkung zum 26. März 2026 insgesamt 7.082.012 Stück eigene Aktien eingezogen, wodurch sich das Grundkapital der Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 26. März 2026 insgesamt um EUR 51.486.227,24 herabgesetzt wurde und nunmehr EUR 684.031.341,11 beträgt, zerlegt in 94.089.593 Stück nennwertlose Stückaktien (davon 4 Namensaktien und nunmehr 94.089.589 Inhaberaktien). Per Tagesende des 26. März 2026 hielt CA Immo 1.607.684 Stück eigene Aktien, die nunmehr 1,71% der Stimmrechte repräsentieren. Damit wurde die Meldeschwelle von 5% gemäß -- 135 Abs 3 BörseG unterschritten.
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March 27, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)