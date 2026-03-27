8 Experten für Ihre Geldanlage im gratis Livestream

Anzeige / Werbung

DAS Finanz-Event in Bayern - der Anlegertag in München - rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum "Bulle & Bär im Visier". Am 28. März 2026 erleben Sie den ganzen Tag erstklassige Top-Referenten.

Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Das komplette Programm wird als Livestream übertragen.

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.

Jetzt kostenlos anmelden

Samstag, 28.03.2026 10:00 Dr. Raimund SchriekRache ist kein Setup - Wie Sie Revenge Trading erkennen und vermeiden 11:00 Valentin SchelbertKann ein ChatGPT KI-Aktiendepot den Markt schlagen? 12:00 Michael HinterleitnerAlgo-Mix als heiliger Gral 13:00 Rene BerteitCable Car - Einfach und trotzdem genial! So schlägst Du im Investment den breiten Aktienmarkt! 14:00 Jörg GraichenFrei leben - statt reich träumen 15:00 Thomas Ortmeier, Dominik SchröterTrading trifft deutsche Steuerlogik: Wo Systeme kollidieren 16:00 Oliver Baron242 % mit Trendfolge und Momentum - Das sind aktuell meine Positionen

Jetzt kostenlos anmelden

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.