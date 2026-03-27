Seit der Zahlenvorlage steht die Aktie des US-Speicherherstellers Micron unter starkem Abgabedruck. In nicht einmal zwei Wochen ging es für den Kurs vom Hoch bei 471,34 US$ um fast -25% hinab. Aktuell steht das Papier bei 355,64 US$. Was sind die Gründe für den Absturz und sollten Anleger die aktuelle Phase zum Einstieg nutzen? Aktie trotz Top-Zahlen unter Druck Micron hatte Mitte des Monats absolute Blockbuster-Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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