Das Preisverhalten von Cardano (ADA/USD) ist aktuell wenig überzeugend. Obgleich die Blockchain selbst als Basis für die BRICS-Währung UNIT gilt, um diese sogar teils goldgedeckte digitale Währung handelbar zu machen. Eine aussichtsreiche Entwicklung, die allerdings vom Chartverlauf keineswegs widergespiegelt wird. Ab wann wäre es kritisch? Seit dem letzten Abwärtsimpuls von Ende Januar oszilliert Cardano in einer klar definierten Seitwärtsrange. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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