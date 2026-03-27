Die Kursentwicklung der Pernod Ricard-Aktie war in jüngster Vergangenheit ein einziges Trauerspiel. In den letzten drei Jahren büßte der französische Spirituosenkonzern über -70% seines Börsenwerts ein. Doch nun könnte eine Nachricht zum Gamechanger werden. Sollten Anleger sie als Kaufgelegenheit sehen? Übernahmegespräche mit Brown-Forman Für Trump-Fans und sonstige US-Patrioten dürfte es eine unglaubliche Nachricht sein. Jack Daniel's könnte bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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