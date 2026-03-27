Der Bitcoin-Kurs gerät unter Druck und wichtige Preiszonen rücken zunehmend in den Fokus. Während Unterstützungen getestet werden, zeigt sich im Hintergrund eine Dynamik, die die aktuelle Bewegung weiter verstärken könnte. Bitcoin-Kurs unter Druck Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt unter die Marke von 67.000 US$ gefallen und steht damit kurzfristig weiter unter Druck. Ein Blick auf die Orderflow-Daten zeigt, dass die aktuelle Korrektur zwar genutzt wird, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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