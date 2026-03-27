NurExone stärkt seine US-Produktionsstrategie durch Exo-Top-Unterlizenzvereinbarung

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Exo-Top Inc. positioniert sich als strategische US-Tochtergesellschaft zur Unterstützung von Produktion, klinischer Weiterentwicklung und langfristiger Wertschöpfung

TORONTO und HAIFA, Israel, 26. März 2026 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das exosomenbasierte Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass seine beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Exo-Top Inc. ("Exo-Top") und NurExone Biologic Ltd. ("NurExone Ltd."), eine Unterlizenzvereinbarung (die "Exo-Top-Unterlizenz") abgeschlossen haben. Im Rahmen der Exo-Top-Unterlizenz hat NurExone Ltd. Exo-Top bestimmte Rechte aus einer exklusiven weltweiten Entwicklungs- und Kommerzialisierungslizenz (die "Tech-Lizenz") mit der Technion Research and Development Foundation Ltd. ("TRDF") und Ramot, der Technologietransfergesellschaft der Universität Tel Aviv ("Ramot"), eingeräumt, die am 23. Juni 2020 geschlossen und anschließend geändert wurde.

Die Unterlizenz etabliert ferner die Rolle von Exo-Top in der US-Strategie von NurExone und soll zukünftige Produktions-, Entwicklungs- und kommerzielle Aktivitäten für native Exosomen in den USA unterstützen. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Exo-Top-Unterlizenz die strategische Flexibilität in einem Schlüsselmarkt erhöht.

Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone, sagte: "Die Exo-Top-Unterlizenz stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau von Exo-Top als zentralem Bestandteil der langfristigen US-Strategie von NurExone dar. Indem wir Exo-Top lizenzierte Rechte bereitstellen, richten wir unsere Unternehmensstruktur an unseren Plänen aus, die zukünftige Produktion, Entwicklung und Kommerzialisierung in Nordamerika zu unterstützen."

Gemäß der Tech-Lizenz ist das Unternehmen verpflichtet, TRDF bestimmte Lizenzgebühren zu zahlen, sobald Phase II der klinischen Studien erreicht wird, sowie zusätzliche Lizenzgebühren bei der Kommerzialisierung. Im Zusammenhang mit der Exo-Top-Unterlizenz wurde von Exo-Top keine monetäre Gegenleistung an NurExone Ltd. gezahlt. Dementsprechend erwartet das Unternehmen nicht, dass im Zusammenhang mit der Ausführung der Exo-Top-Unterlizenz Unterlizenzgebühren an TRDF zu zahlen sind.

Über Exo-Top

Exo-Top ist die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von NurExone. Sie wird entwickelt, um die nordamerikanische Produktions-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens im Bereich exosomenbasierter Therapeutika und damit verbundener Möglichkeiten zu unterstützen. Eines der wichtigsten Vermögenswerte von Exo-Top ist seine Master Cell Bank, die die Konsistenz von Charge zu Charge unterstützt und einen reproduzierbaren Ausgangspunkt für die Herstellung bietet. Dies ist insbesondere in der Exosomen-Bioproduktion von entscheidender Bedeutung, wo Konsistenz, Qualität und Reproduzierbarkeit für die klinische Translation, die kommerzielle Einsatzbereitschaft und den langfristigen Plattformwert unerlässlich sind.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV"), OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, erleichtern den Fahrplan in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top, eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor und Media Relations - Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln. Soweit möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die beabsichtigten Vorteile und die strategische Begründung der Exo-Top-Unterlizenz sowie deren Rolle bei der Unterstützung zukünftiger Produktions-, Entwicklungs- und kommerzieller Aktivitäten in den Vereinigten Staaten; die Auffassung des Unternehmens, dass die Exo-Top-Unterlizenz die strategische Flexibilität erhöht; die Entwicklung und die erwartete Rolle von Exo-Top in der nordamerikanischen Strategie des Unternehmens; die erwartete Bedeutung von Konsistenz von Charge zu Charge und Reproduzierbarkeit für die klinische Translation, die kommerzielle Einsatzbereitschaft und den langfristigen Plattformwert; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich Lizenzgebührenverpflichtungen im Rahmen der Tech-Lizenz beim Erreichen von Phase-II-Studien und bei der Kommerzialisierung; sowie die Erwartung des Unternehmens, dass im Zusammenhang mit der Umsetzung der Exo-Top-Unterlizenz keine Unterlizenzgebühren an TRDF zu zahlen sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften in der Lage sein werden, ihre jeweiligen Strategien und Initiativen wie vorgesehen umzusetzen; dass anwendbare Vereinbarungen mit Dritten (einschließlich der Tech-Lizenz) zu ihren aktuellen Bedingungen (oder zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen) in Kraft bleiben; dass die geplanten Aktivitäten und die Entwicklung von Exo-Top wie erwartet voranschreiten werden; dass das Unternehmen Zugang zu Ressourcen (einschließlich Kapital und Personal) zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen haben wird; dass regulatorische, operative und marktbezogene Entwicklungen wie erwartet verlaufen werden; und dass die Auslegung des Unternehmens hinsichtlich der Zahlungs- und Lizenzgebührenstruktur im Rahmen der Tech-Lizenz unter den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Umständen zutreffend ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Entwicklung, Hochskalierung der Produktion und regulatorischen Anforderungen für Biologika; Risiken, dass die erwarteten strategischen oder operativen Vorteile der Exo-Top-Unterlizenz oder der US-Initiativen des Unternehmens nicht realisiert werden; Risiken, dass Vertragspartner Dritter nicht wie erwartet leisten oder dass wesentliche Vereinbarungen geändert oder beendet werden; Risiken, dass zusätzliche Finanzierungen oder andere Ressourcen nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 dargestellten Risiken, abrufbar im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und, soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/en/quote/NRX/news/6512885088472245

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