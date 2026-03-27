Xpeng hat vor kurzem den ersten Quartalsgewinn in der noch jungen Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Gute Verkaufszahlen und steigende Margen waren dafür verantwortlich. Jetzt gibt Xpeng einen Ausblick auf das neue Billig-Modell.Xpeng wird erstmals sein günstigstes Modell, den Mona M03, mit dem selbst entwickelten Turing-AI-Chip ausstatten, der Fahrerassistenzfunktionen für alle Szenarien ermöglicht. Die Strategie zeigt Xpengs Versuch, Margen und Attraktivität durch gestufte Hardware- und Softwareoptionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär