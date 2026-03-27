Der größte börsennotierte Bitcoin-Miner der USA macht Kasse. MARA Holdings hat im März massiv Kryptowährungen verkauft, um eigene Verbindlichkeiten mit einem Rabatt zurückzukaufen. Die Börse honoriert den Schritt zur Entschuldung.Zwischen dem 4. und 25. März stieß MARA exakt 15.133 Bitcoin ab. Das brachte dem Unternehmen rund 1,1 Milliarden Dollar ein. Mit diesem Kapital kauft der Miner nun eigene Wandelanleihen zurück, die eigentlich erst in den Jahren 2030 und 2031 fällig wären.Der Clou an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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