Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer verzeichneten im Februar Kursgewinne auf breiter Basis, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Einen deutlichen Rückgang habe lediglich der chinesische Markt aufgewiesen. Trotz der Verluste in China habe der Aktienmarktindex der asiatischen Schwellenländer den deutlichsten Anstieg verbucht, gefolgt von dem Aktienmarktindex der lateinamerikanischen Schwellenländer und dem Aktienmarktindex der Frontier Markets. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten sich ebenfalls freundlich entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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