SK Signet, die Ladeinfrastruktur-Tochter des südkoreanischen Mischkonzerns SK, hat eine neue HPC-Säule mit bis zu 400 kW Leistung vorgestellt. Das neue Modell wurde in mehreren Punkten verbessert und soll die globale Expansion des Unternehmens beschleunigen. Bei dem "SK Signet 400kW All-in-One DC"-Schnellladegerät handelt es sich - wie der Name nahelegt - um eine All-in-One-Lösung, bei der die Leistungsmodule in die Säule selbst integriert sind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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