Potsdam (ots) -Der ehemalige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Steffen Saebisch ist einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gewählt worden. Er prägte die Stiftungsarbeit bereits 2014 bis 2021 als Hauptgeschäftsführer. Der bisherige Schatzmeister Staatsminister a.D. Florian Rentsch ist ebenfalls einstimmig zum Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt worden.Zur stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes wurde die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurden außerdem Professor Dr. Ludwig-Theodor Heuss und Roland Werner, der das Amt des Schatzmeisters übernimmt. Dr. Maren Jasper-Winter ist als Vorstandsmitglied wiedergewählt worden. Neuer Hauptgeschäftsführer der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist Mario Burow.Das Kuratorium würdigte die erfolgreiche und unermüdliche Arbeit des Vorsitzenden des Vorstandes Professor Dr. Karl-Heinz Paqué und seiner Stellvertreterin Bundesministerin a.D. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in den letzten zwölf Jahren, sowie von Florian Rentsch und Anne Brasseur im Vorstand der Stiftung und dankte für ihr großes Engagement und die wichtigen Impulse für die Fortentwicklung der Stiftung in den vergangenen Jahren. Großer Dank galt auch Annett Witte, die die Stiftung zuletzt als Hauptgeschäftsführerin mit bleibenden Verdiensten entscheidend geprägt hat.Steffen Saebisch erklärte:"In Zeiten einer polarisierten Gesellschaft und der Wiederkehr rechter und linker Populisten ist die Idee der Freiheit geforderter denn je. Die Friedrich-Naumann-Stiftung wird ihren Beitrag leisten, um eine Renaissance des politischen Liberalismus in Deutschland zu ermöglichen. Diese ultimative Herausforderung nimmt die Stiftung mit Mut und Motivation und in großer Geschlossenheit an."Florian Rentsch betonte:"Selten war eine liberale Denkfabrik mehr gefordert. Die Stiftung hat eine zentrale Rolle dabei, den politischen Liberalismus in Deutschland mit neuen Ideen zu füllen und die Idee der Freiheit für die Menschen erlebbar zu machen - denn Freiheit ist kein Zustand, sondern eine permanente Aufgabe."Pressekontakt:Pressestelle der Friedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitE-Mail: presse@freiheit.orgTelefon: 0151 432 52676Original-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/6245087