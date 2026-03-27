Köln/Dortmund (ots) -Deutschlands bekanntester Handballtalk "Hand aufs Harz" geht auf Deutschlandtour. Wenige Wochen vor der Heimweltmeisterschaft 2027 macht das bislang rein digitale Podcast-Erfolgsformat mit einer Live-Bühnenshow in Kiel, Hannover, Köln, Magdeburg, Berlin, Stuttgart und München in sieben deutschen Metropolen Station, die zugleich Bundesliga- oder WM-Standorte sind. Tickets sind ab sofort erhältlich.Zum festen Team der Premierentour zählen Anett Sattler und Markus Götz. Die bekannteste deutsche Handball-Moderatorin und der prominente Handball-Kommentator treffen seit 2023 im digitalen HBL-Kultformat das Who ist Who aus Bundesliga und Nationalteams. Jetzt plaudern die mehrfach ausgezeichneten Sportjournalisten in einer zweistündigen Live-Bühnenshow mit prominenten Gästen aus dem Handball-, Sport- und Showbereich.Anett Sattler: "Wir kommen praktisch direkt nach Hause zu den Handball- und Sportfans, die sich mit unserem Bühnenprogramm auf die Heim-WM im Januar 2027 einstimmen können. Die Besucher können sich auf unterhaltsame, spritzige und humorvolle Talks und viele Geschichten freuen, die nicht nur Handballherzen höher schlagen lassen."Markus Götz: "Wir nehmen unser Publikum mit auf eine Zeitreise durch den Handball, mit Highlights und Anekdoten aus der Bundesliga und mit Blick auf die Heim-WM 2027. Unsere Gäste kommen direkt mit ihren Stars in Kontakt. Es gibt Prominenz zum Anfassen und auch Mitmachaktionen sind Teil des Programms. Ich bin überzeugt, uns erwarten wunderbare Abende."Die Besucherinnen und Besucher der "Hand aufs Harz-Tour" dürfen sich auf das freuen, was der HBL-Podcast alle zwei Wochen liefert: Spannende Analysen und Einschätzungen zu aktuellen Themen in der Handball-Bundesliga und der Nationalmannschaft sowie tiefergehende Gespräche über die Biografie der Handball-Stars und die Gefühlswelt in entscheidenden und besonderen Situationen der Karriere. Dabei fördern Sattler und Götz lustige Erlebnisse, bislang unbekannte Anekdoten und emotionale Eindrücke zutage, welche die Stars den Handball-Fans deutlich näherbringen. Wer alles über die wichtigsten Protagonisten der HBL und des DHB-Teams wissen will, für den ist "Hand aufs Harz" ohnehin die ideale Quelle. Und jetzt gibt es mit dem Bühnenprogramm die Chance, auch räumlich ganz nah dran zu sein, wenn die besten Handballer ihre Geschichte erzählen.Das Format hat immer auch einen regionalen Bezug zum Veranstaltungsort. Die Fans erwartet ein unterhaltsamer, facettenreicher und kurzweiliger Abend mit vielen Interaktionen zwischen Publikum und Bühnenprominenz, denn das Moderatoren-Duo bezieht stets das Publikum in die Talkrunde ein. Die Talk-Runden werden aus einer bunten Mischung von Männern und Frauen aus dem Handball bestehen, aus Top-Spielern der Clubs am Veranstaltungsort, aus Helden der letzten Weltmeister-Mannschaft von 2007, aus WM-Botschaftern und aus Prominenten, die nicht aus dem Handball kommen, diesen Sport aber lieben."Hand aufs Harz on Tour" ist ein Live-Event-Format der HBL GmbH und des Deutschen Handballbundes. Veranstalter ist die Konzert- und Event-Agentur Heesen Media. Infos zu Tourneeverlauf und Tickets: https://heesen-konzerte.de/hand-aufs-harz/. Die Eintrittskarten sind auch als Geschenküberraschung für alle Handball- und Sportbegeisterten bestens geeignet, die sich auf die Heim-WM 2027 freuen.Pressekontakt:Oliver LückeGeschäftsleitung Kommunikation & MedienTelefon: +49 2203 98967-17Mobil: +49 163 20 43 757E-Mail: luecke@liquimoly-hbl.deOriginal-Content von: Handball-Bundesliga GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125864/6245083