© Foto: Dall-ECoinbase eröffnet neue Wege im Immobilienkauf und ermöglicht Hauskäufern erstmals, mit Krypto den Traum vom Eigenheim zu finanzieren.Coinbase und Better Home & Finance haben eine Kooperation angekündigt, die es Hauskäufern ermöglicht, Kryptowährungen als Sicherheit für ihre Anzahlung einzusetzen. Das neue Modell gilt als einer der bislang ambitioniertesten Versuche, Kryptowährungen in den Mainstream-Finanzsektor zu integrieren. Neue Wege zur Eigenheimfinanzierung Kern des Angebots ist die Möglichkeit für Käufer, einen separaten Kredit auf Basis ihrer bei Coinbase gehaltenen Kryptowährungen - insbesondere Bitcoin und den Stablecoin USDC - aufzunehmen. Dieser Kredit dient zur Finanzierung der …Den vollständigen Artikel lesen
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