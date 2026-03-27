Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 13/26
Fr., 27.3.
15.05 sportstudio live
. . .
Bitte streichen:
ca. 15.50 Uhr
heute Xpress
. . .
Woche 14/26
Sa., 28.3.
9.20 sportstudio live
. . .
ca. 10.15 Uhr
Bitte Ergänzung beachten:
Eishockey: DEL, Playoff-Viertefinale
Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings
. . .
So., 29.3.
10.30 sportstudio live
. . .
Bitte Korrektur der Beginnzeit beachten:
ca. 12.45 Uhr
Eiskunstlauf-WM
Kür Männer
. . .
ca. 10.40 Uhr streichen
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6245095
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ca. 10.15 Uhr
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Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings
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Kür Männer
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