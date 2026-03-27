Mainz (ots) -Das ZDF sendet am Osterfest ein umfassendes Programmangebot mit religiösen Themen: den evangelischen Ostergottesdienst, eine Dokumentation über Papst Leo XIV., eine Reportage, die "eine Frage des Gewissens" stellt, die Feiertagsreportage "Leben ist mehr!" über Notfallseelsorge in Bonn und "37°Leben" über die Kraft des Neuanfangs. Und "War Judas verantwortlich für Jesu Tod?" fragt "Terra X History" an Ostersonntag auf YouTube.Thema bei "Leben ist mehr!": Notfallseelsorge an KarfreitagWenn Unfälle, Katastrophen oder Anschläge passieren, wird Albi Roebke gerufen. "Leben ist mehr! Plötzlich ist alles anders" begleitet an Karfreitag, 3. April 2026, 13.15 Uhr, im ZDF, den evangelischen Pfarrer, der die Notfallseelsorge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis leitet. Karfreitag erinnert an den Verlust von Jesus Christus. Aber der Tag erinnert auch daran, dass in einer Katastrophe auch der Keim der Hoffnung auf ein neues Leben steckt. Im Film von Nathalie Suthor kommen auch Menschen zu Wort, denen Roebke in den schlimmsten Stunden ihres Lebens beigestanden hat. Wie haben sie diese Momente erlebt, was hat ihnen geholfen? Inwiefern hat sie diese Erfahrung verändert?"37°Leben" über die Kraft des Neuanfangs an Ostersonntag"Die Kraft des Neuanfangs" ist Thema der "37°Leben"-Reportage an Karfreitag, 3. April 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und an Ostersonntag, 5. April 2026, 9.03 Uhr, im ZDF. Ostern ist auch die Zeit der bewussten Veränderung. "37°Leben" begleitet Linus (29) und Julia (34) bei ihren Versuchen, frei zu werden von dem Alten und dabei, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Linus restauriert alte Boote. Ein Traum für ihn. Doch bei seinem sozialen Leben vermisst er die Bodenhaftung. Julia arbeitet bei der Stephanus-Stiftung mit Menschen, die nach Krisen wieder Stabilität brauchen. Doch auch sie sucht nach einer neuen Haltung.Evangelischer OstergottesdienstIm evangelischen Ostergottesdienst "Von Seifenblasen und Auferstehung" an Ostersonntag, 5. April 2026, 9.30 Uhr, ZDF, aus der Pauluskirche in Marburg mit Pfarrer Dr. Burkhard Freiherr von Dörnberg werden Seifenblasen zum Hoffnungsbild. Im Barock galten Seifenblasen als Symbol der Vergänglichkeit. "Gerade weil sie so zerbrechlich sind, erzählen sie vom Leben", sagt Pfarrer Burkhard Freiherr von Dörnberg. Sie symbolisieren: Das Leben ist größer als sein Ende. Der Gottesdienst, der ab Ausstrahlung auch im ZDF-Streaming-Portal verfügbar ist, wird begleitet von Geigen, an der Orgel spielt Anita Kaminski, Johanna Wagner leitet den Projektchor."Terra X History" auf YouTubeJudas küsst Jesus: mit diesem Zeichen wurde der wohl größte Verrat der Geschichte besiegelt. Seitdem gilt Judas als einer der meistgehassten Männer der Geschichte. "Terra X History" fragt an Ostersonntag: "War Judas verantwortlich für Jesu Tod?" Der 30-minütige Film ab Ostersonntag, 5. April 2026, 10.00 Uhr, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X History" (https://www.youtube.com/channel/UCA3mpqm67CpJ13YfA8qAnow) verfügbar. Laut Bibel ist Judas für die Auslieferung Jesu an den Hohepriester und seine Kreuzigung verantwortlich. Jahrhundertelang war sein Name gleichbedeutend mit Verrat und Betrug. Im Laufe der Geschichte wurde er für die aufkommende christliche Judenfeindschaft haftbar gemacht. Später aber taucht eine Schrift auf, die ein positives Licht auf ihn wirft.Dokumentation über Papst Leo XIV. an OstersonntagKnapp ein Jahr ist Leo XIV. Papst. Anders als sein Vorgänger Franziskus, geht er sein Amt ruhig an. Wohin will Leo XIV. die katholische Kirche führen? Gibt es Reformen oder Stillstand? Die Dokumentation Papst Leo XIV. - Ein Papst sucht seinen Kurs wirft an Ostersonntag, 5. April 2026, 23.30 Uhr, im ZDF, einen Blick auf die zentralen Veranstaltungen des ersten Jahres, darunter die Reisen, das Wirken Leos im Vatikan bei großen Veranstaltungen, aber auch bei kleinen Begegnungen. Weggefährten und Menschen, die Kardinal Prevost aus nächster Nähe erlebt haben, helfen bei der Analyse und Einordnung, darunter Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising und Teilnehmer des Konklave 2025, sowie Helena Jeppesen-Spuler, die Kardinal Prevost 2023 und 2024 beim weltweiten synodalen Prozess erlebt hat und weltweit mit Frauen in der katholischen Kirche vernetzt ist, die sich Reformen wünschen. Der Film von Jürgen Erbacher ist ab Donnerstag, 2. April 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.Reportage "Eine Frage des Gewissens" an OstermontagViele Menschen überdenken gerade ihre Einstellung zur Aufrüstung und Wehrpflicht. Frieden schaffen ohne Waffen? Oder ist der Einsatz von Gewalt als Ultima Ratio gerade heute sogar geboten? Und wo beginnt die Verantwortung des Einzelnen? Die Reportage "Eine Frage des Gewissens" begleitet an Ostermontag, 6. April 2026, 17.30 Uhr, im ZDF, vier Menschen, die auf diese Fragen ganz unterschiedliche Antworten gefunden haben - und zeigt, wie sehr persönliche Erfahrungen die Haltung zu Krieg und Frieden prägen. Der Film von Susanne Böhm ist ab Mittwoch, 1. April 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/religioesethemen) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Sendungen mit religiösen Themen an Ostern im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sendungen-mit-religioesen-themen-an-ostern-1)- Gottesdienste im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)- zdf.fernsehgottesdienst.de- facebook.com/zdfFernsehgottesdienst- Alle Gottesdienste (https://www.zdf.de/gottesdienste/gottesdienste-104)sind ab Ausstrahlung im ZDF-Streaming-Portal mit Untertiteln und Gebärdensprache verfügbar- Dokus (https://www.zdf.de/dokus?gad_source=1&gad_campaignid=21729472013&gclid=Cj0KCQjwvJHIBhCgARIsAEQnWlDWnW5qD5xRbX3Io85znR-HdStsPaq_miCol34EXRvaL4ChhfSERH8aAvhsEALw_wcBt=genre-10296%3Fat_medium%3DPaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=searchextensions&at_content=google&at_medium=PaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=zdf&at_content=google) im ZDF-Streaming-Portal- Leben ist mehr! im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/gesellschaft/leben-ist-mehr)- 37°Leben im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108)- "Terra X History"-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCA3mpqm67CpJ13YfA8qAnow)- Ostern in 3sat (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/ostern-in-3sat)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6245104