Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Turnaround geschafft und erwartet für 2026 einen weiteren Anstieg beim Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung auf 12,5 bis 17,5 Mio. Euro. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die UmweltBank die operativen Gesamterträge auf 83,10 Mio. Euro (GJ 2024: 63,47 Mio. Euro) deutlich gesteigert. Durch das starke Wachstum der Privatkundeneinlagen sei sogar die rückläufige Entwicklung im Kreditgeschäft ausgeglichen worden. Nach vorläufigen Zahlen für das Jahr 2025 habe sich das Vorsteuerergebnis auf 6,43 Mio. Euro (GJ 2024: -8,50 Mio. Euro) spürbar verbessert. Dies sei laut GBC ein guter Beleg für den eingeleiteten und umgesetzten Turnaround. Für die kommenden Jahre erwarte die UmweltBank eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Das Ertragswachstum solle von einem nur unterproportionalen Kostenanstieg begleitet werden. Nachdem die UmweltBank AG in den vergangenen Geschäftsjahren in Digitalisierung und Transformation investiert habe, solle zudem im Rahmen des derzeit laufenden Effizienz- und Kostenprogramms eine Verbesserung erzielt werden. Auf Basis der Guidance rechne das Analystenteam sowohl beim Vorsteuerergebnis als auch beim Jahresüberschuss mit einem deutlichen Anstieg. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der "Best of m:access 2026"-Studie das auf Basis eines Residual-Einkommens-Modells ermittelte Kursziel von 9,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.03.2026, 14:40 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

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