EQS-News: JOST Werke SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstr. 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@jost-world.com
|Internet:
|https://www.jost-world.com/de/corporate/investor-relations.html
|ISIN:
|DE000JST4000
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299484 27.03.2026 CET/CEST