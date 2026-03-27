EQS-News: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EnBW Energie Baden-Württemberg AG
|Durlacher Allee 93
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|Telefon:
|+49 721 6312669
|E-Mail:
|hauptversammlung2026@enbw.com
|Internet:
|http://hv.enbw.com
|ISIN:
|DE0005220008
|WKN:
|522000
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299478 27.03.2026 CET/CEST