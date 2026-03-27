Diese ETFs haben seit dem Jahresstart durch die Bank weg eine Underperformance geliefert und liegen zum Teil mehr als 50 Prozent im Minus. Doch der Kurssturz könnte in Teilen noch nicht zum Ende gekommen sein. ETFs gelten als das Maß aller Dinge bei der Geldanlage, doch einige Indexfonds performen schlechter als andere. Wert kein glückliches Händchen bei der Auswahl hatte, der liegt mit seinen Produkten seit dem Jahresanfang mehr als 50 Prozent im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE