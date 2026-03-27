Die schweizerische Versandapotheke DocMorris befindet sich in einer ernsten Krise. Das zeigt sich bei dem Kursverlauf der DocMorris-Aktie. Am Freitag verliert sie aktuell -1,8% und steht bei 4,20 SFR (Schweizer Franken). Ausgehend von dem Hoch Anfang 2024 beträgt der Kursverlust rund -90%; allein seit Jahresanfang verlor sie rund -30%. Jetzt schlägt der Großaktionär Alarm. Analysten reduzieren deutlich ihre Zielwerte Es war nur eine Frage der Zeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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