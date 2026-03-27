Cintas galt lange Zeit als Dauerläufer und das zu Recht. Zuletzt ist die Aktie jedoch scharf zurückgekommen. Ist das endlich die Gelegenheit?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|145,25
|145,40
|16:48
|145,30
|145,70
|15:15
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:18
|Cintas: Jetzt trifft es auch die Dauerläufer
|Cintas galt lange Zeit als Dauerläufer und das zu Recht. Zuletzt ist die Aktie jedoch scharf zurückgekommen. Ist das endlich die Gelegenheit Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Do
|Cintas: William Blair bekräftigt Outperform-Rating dank robuster Nachfrage
|Do
|William Blair reiterates Outperform on Cintas stock amid stable demand
|Do
|Bernstein SocGen reiterates Cintas stock rating amid margin questions
|Mi
|Bewertungssorgen bei Cintas: Stifel senkt Kursziel auf 190 US-Dollar
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CINTAS CORPORATION
|145,90
|-0,27 %