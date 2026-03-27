Mit GridGain zur Agentic AI: MariaDB baut seine Datenplattform konsequent aus

Der Datenbankanbieter MariaDB hat die Übernahme von GridGain Systems erfolgreich abgeschlossen und positioniert sich damit klar im Rennen um die nächste Generation KI-getriebener Unternehmensanwendungen.

Im Zentrum steht eine strategische Neuausrichtung: weg von fragmentierten Datenarchitekturen - hin zu einer einheitlichen Plattform für sogenannte "agentische" KI-Systeme.

Plattform statt Patchwork

Mit der Integration der In-Memory-Technologie von GridGain verfolgt MariaDB das Ziel, eine durchgängige Datenbasis zu schaffen, die Transaktionen, Analytik und Echtzeitverarbeitung in einem System vereint. Unternehmen sollen damit auf eine Infrastruktur zugreifen können, die speziell auf autonome KI-Agenten ausgelegt ist - also Systeme, die eigenständig Entscheidungen treffen und Prozesse steuern.

Bislang mussten Unternehmen für solche Anwendungen oft verschiedene Technologien kombinieren: klassische Datenbanken, Analyseplattformen und In-Memory-Systeme. Diese Fragmentierung führt zu Integrationsaufwand, höheren Kosten und Verzögerungen bei der Datenverarbeitung.

Genau hier setzt MariaDB an: Die neue Plattform soll diese Komplexität reduzieren und eine zentrale Datenebene bereitstellen, die den gesamten KI-Lebenszyklus unterstützt - von der Datenerfassung bis zur Entscheidungsfindung.

Wachsender Druck durch KI-Entwicklung

Der Schritt kommt nicht zufällig. Der Markt bewegt sich rasant in Richtung autonomer Systeme. Prognosen zufolge werden bereits in den kommenden Jahren ein erheblicher Anteil der Unternehmensanwendungen auf KI-Agenten basieren. Gleichzeitig steigt der Druck auf Unternehmen, ihre Datenarchitekturen entsprechend anzupassen.

Denn ohne eine leistungsfähige, KI-optimierte Datenbasis drohen Effizienzverluste - insbesondere bei datenintensiven Anwendungen, die in Echtzeit reagieren müssen.

Geschwindigkeit als entscheidender Faktor

Ein zentrales Argument für die Übernahme ist die Performance: Durch die In-Memory-Technologie von GridGain sollen Abfragen im Submillisekundenbereich möglich werden. Für agentische KI-Systeme ist das entscheidend - sie benötigen extrem kurze Reaktionszeiten, um sinnvoll agieren zu können.

Gleichzeitig integriert MariaDB Funktionen wie Vektorsuche und Unterstützung moderner KI-Frameworks. Damit wird die Plattform auch für Anwendungen wie Retrieval-Augmented Generation (RAG) oder kontextbasierte KI-Systeme nutzbar.



© CEO Rohit de Souza, MariaDB

Weniger Integration, mehr Fokus auf Anwendung

Ein weiterer Vorteil: Entwickler sollen sich künftig stärker auf die eigentliche Logik ihrer KI-Anwendungen konzentrieren können. Statt verschiedene Datenquellen und Systeme miteinander zu verbinden, steht eine einheitliche Plattform zur Verfügung - ein "Single Pane of Glass" für alle relevanten Daten.

Das reduziert nicht nur die technische Komplexität, sondern auch die Betriebskosten.

Blick nach vorn: Verteilte KI-Infrastruktur

Mit der GridGain-Technologie legt MariaDB zudem die Grundlage für eine global verteilte Datenarchitektur. Das wird zunehmend relevant, da KI-Agenten nicht mehr zentral, sondern verteilt und nahe an den Daten operieren.

Die Plattform soll daher künftig skalierbar über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg funktionieren - ohne Einbußen bei der Performance.

Strategischer Baustein in größerem Umbau

Die Übernahme ist Teil einer umfassenderen Transformation des Unternehmens. In den vergangenen Monaten hat MariaDB seine Plattform konsequent erweitert - etwa durch neue Analysefunktionen, Cloud-Angebote und KI-Features.

Mit GridGain kommt nun ein entscheidendes Element hinzu: die Fähigkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten - und damit die Grundlage für die nächste Evolutionsstufe datengetriebener Anwendungen.

Fazit

MariaDB positioniert sich mit dem Zukauf klar als Anbieter einer integrierten Datenplattform für das KI-Zeitalter. Entscheidend wird sein, ob Unternehmen den versprochenen Mehrwert - weniger Komplexität, höhere Geschwindigkeit und geringere Kosten - in der Praxis realisieren können.

Fest steht: Der Wettbewerb im Markt für KI-fähige Dateninfrastrukturen nimmt weiter Fahrt auf.

Enthaltene Werte: DE0009653386