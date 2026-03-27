Baden-Baden (ots) -Doku über das Luxushotel in Baden-Baden / ab 29. März in der ARD MediathekDas 5-Sterne-Hotel Brenners ist der Inbegriff von Luxus in Baden-Baden. Seit mehr als 150 Jahren checken hier betuchte Gäste, Stars und Sternchen ein. Doch jetzt steht für das Hotel viel auf dem Spiel. Denn das Brenners hat die größte Generalsanierung seiner Geschichte hinter sich. Zwei Jahre lang wurde aufwendig kernsaniert und renoviert. Und dann stand die Wiedereröffnung an. Die Dokumentation begleitet die Mitarbeitenden des Hotels auf dem Weg zurück in die Welt des internationalen Luxus. Ab 29. März ist "Fünf Sterne Baustelle - alles auf Anfang im Luxushotel Brenners" in der ARD Mediathek zu sehen.316 Kilometer KabelWährend einer Bauzeit von circa zwei Jahren wurde im Brenners die umfassendste Modernisierung in der über 150-jährigen Hotelgeschichte vorgenommen. Dabei wurde das knapp 7000 Quadratmeter große Haupthaus komplett kernsaniert. Die Doku schaut hinter die Kulissen der Luxus-Baustelle, bei der insgesamt 316 Kilometer Kabel verlegt wurden - was in etwa der Distanz zwischen Baden-Baden und Bonn entspricht."Fünf Sterne Baustelle - alles auf Anfang im Luxushotel Brenners"Die Doku ist ab 27. März auf Youtube und ab 29. März in der ARD Mediathek verfügbar. Am 5. April um 17:15 Uhr ist sie im SWR zu sehen.Weitere Informationen unter: http://swr.li/luxushotel-brennersFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6245140