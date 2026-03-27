Wer schon einmal in einer lebhaften Runde saß, in der alle eine Sprache sprachen, die man selbst nur bruchstückhaft versteht, kennt das isolierende Gefühl der Sprachbarriere. Eine neue Funktion verspricht hier nun Abhilfe, ohne dass ihr dafür teure Spezial-Hardware kaufen müsstet. Google hat am Donnerstag eine signifikante Erweiterung seiner Übersetzungsdienste für den deutschen Markt und das Apple-Ökosystem angekündigt. Die Funktion "Live Translate", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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