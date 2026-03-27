NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnen die Anleger weiter zur Vorsicht. Zudem drückte Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten, auf die Stimmung.

In der ersten Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,89 Prozent auf 45.551 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,87 Prozent auf 6.421 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,15 Prozent auf 23.315 Punkte bergab. Angesichts der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Mittwoch steuert der Dow nur auf einen minimalen Wochenverlust zu, während sich beim Nasdaq 100 ein Minus von 2,4 Prozent abzeichnet./gl/jha/

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