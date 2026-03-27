Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts des noch anhaltenden Iran-Kriegs steht die EZB unter Handlungsdruck, so die Helaba.Entsprechend habe sie ihre Zinsprognosen angepasst.Die nächste Sitzung des EZB-Rats finde am 30. April statt. Bis dahin bleibe noch etwas Zeit, damit sich die Lage im Nahen Osten und an den Energiemärkten zumindest tendenziell wieder beruhigen könne. Der geldpolitische Handlungsdruck wachse jedoch mit jedem weiteren Tag, an dem die Meerenge von Hormus blockiert bleibe. Zusätzliche Sorgen bereite die bereits zerstörte Infrastruktur von Öl- und Gasanlagen am Persischen Golf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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