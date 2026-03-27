Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) können dank Fördermitteln des Freistaats Sachsen 18 neue Elektro-Gelenkbusse bestellen. Mit den Neufahrzeugen wird die E-Flotte der Dresdner Verkehrsbetriebe gegen Ende des Jahres auf 39 Einheiten anwachsen. Das entspricht gut einem Viertel des gesamten DVB-Busfuhrparks. Die Auslieferung der neuen Gelenk-Elektrobusse soll laut den Dresdner Verkehrsbetrieben zum Ende dieses Jahres beginnen. Die Strom-Fahrzeuge sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net