2026 könnte für Anleger zu einem Jahr werden, in dem klassische Muster nicht mehr greifen. Der Irankrieg, wachsende Spannungen zwischen NATO und Russland, Risse im Private-Credit-Markt und die Gefahr neuer Liefer- und Energiekrisen verdichten sich zu einem hochexplosiven Gesamtbild. Vieles erinnert dabei an frühere Krisenphasen - nur in deutlich größerem Maßstab.Börsenexperte André Fischer analysiert die Hintergründe und zeigt, warum sich die Risiken an mehreren Fronten gleichzeitig aufbauen. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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