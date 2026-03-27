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Dow Jones News
27.03.2026 16:03 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/30. März bis 5. April (14. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/30. März bis 5. April (14. KW) 

=== 
M O N T A G, 30. März 2026 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und 
     Geschäftsbericht 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, März 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
 
    - US/Fed-New-York-Präsident Williams besucht Staten Island 
 
D I E N S T A G, 31. März 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) März 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) März 
  07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und 
     Geschäftsbericht 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz) 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar 
*** 08:00 GB/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 
  08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von 
     Brent und WTI 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar 
  18:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Event 
     "Human Capital in a Time of Low Real Rates" 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (13:00 Telefonkonferenz) 
***   - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, jährliche Rede zu Lage der Wirtschaft 
 
M I T T W O C H, 1. April 2026 
*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe (RatingDog) März 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     März 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     März 
*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV 
*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute, (10:00 PK) 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) März 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     März 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im 
     Volumen von 4 Mrd EUR 
*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro 
*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     März 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
    - Verkürzter Handel in Norwegen 
 
D O N N E R S T A G, 2. April 2026 
  08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2025 
*** 13:30 US/Challenger Job Report März 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Februar 
 
    - DE/Finanzierung der Gesundheitsausgaben 2024 
    - Börsenfeiertag: Norwegen 
    - Verkürzter Handel in Schweden 
 
F R E I T A G, 3. April 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (RatingDog) 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März 
 
    - Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
     Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, 
     Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, 
     Singapur, Spanien, USA 
    - Verkürzter US-Anleihehandel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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