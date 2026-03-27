DJ WOCHENVORSCHAU/30. März bis 5. April (14. KW)

=== M O N T A G, 30. März 2026 07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, März *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März - US/Fed-New-York-Präsident Williams besucht Staten Island D I E N S T A G, 31. März 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) März *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) März 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz) 07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar *** 08:00 GB/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025 *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März *** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar 18:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Event "Human Capital in a Time of Low Real Rates" *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Jahresergebnis (13:00 Telefonkonferenz) *** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, jährliche Rede zu Lage der Wirtschaft M I T T W O C H, 1. April 2026 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe (RatingDog) März *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV *** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute, (10:00 PK) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro *** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - Verkürzter Handel in Norwegen D O N N E R S T A G, 2. April 2026 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2025 *** 13:30 US/Challenger Job Report März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar - DE/Finanzierung der Gesundheitsausgaben 2024 - Börsenfeiertag: Norwegen - Verkürzter Handel in Schweden F R E I T A G, 3. April 2026 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (RatingDog) *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März - Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA - Verkürzter US-Anleihehandel ===

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