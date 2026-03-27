DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. April (15. KW)
=== M O N T A G, 6. April 2026 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe - Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien D I E N S T A G, 7. April 2026 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 1Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März *** 18:35 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Detroit Economic Club event - FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (bis 8. April) - Börsenfeiertag: Hongkong M I T T W O C H, 8. April 2026 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März - FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (seit 7. April) D O N N E R S T A G, 9. April 2026 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar F R E I T A G, 10. April 2026 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März *** 03:30 CN/Erzeugerpreise März *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 16:00 US/Auftragseingang Februar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April ===
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