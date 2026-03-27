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Dow Jones News
27.03.2026 16:03 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. April (15. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. April (15. KW) 

=== 
M O N T A G, 6. April 2026 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe 
    - Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
     Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
     Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien 
 
D I E N S T A G, 7. April 2026 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) März 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) März 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) März 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) März 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 1Q 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März 
*** 18:35 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Detroit Economic Club event 
    - FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (bis 8. April) 
    - Börsenfeiertag: Hongkong 
 
M I T T W O C H, 8. April 2026 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Februar 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März 
    - FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (seit 7. April) 
 
D O N N E R S T A G, 9. April 2026 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar 
 
F R E I T A G, 10. April 2026 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise März 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise März 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März 
*** 14:30 US/Realeinkommen März 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise März 
*** 16:00 US/Auftragseingang Februar 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

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