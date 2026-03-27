DJ PTA-News: Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Herbolzheim (pta000/27.03.2026/15:30 UTC+1)

Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG, Herbolzheim

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

der Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG mit Sitz in Herbolzheim

am Dienstag, den 21. April 2026 um 19:00 Uhr

im Veranstaltungssaal des Bürgerhauses Tutschfelden, Weinstraße 1, 79336 Herbolzheim-Tutschfelden

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG mit Sitz in Herbolzheim am 21.04.2026 um 19 Uhr im Bürgerhaus Tutschfelden ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 2. Feststellung der Tagesordnung und der ordnungsgemäßen Einladung 3. Aussprache über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Klaus Ritter aus dem Aufsichtsrat 4. Abstimmung über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Klaus Ritter aus dem Aufsichtsrat

Anträge und Fragen zur Tagesordnung müssen bis spätestens 07. April 2025 beim Vorstand schriftlich oder in Textform unter der Adresse der Gesellschaft Am Golfpark 1, 79336 Herbolzheim, oder per E-Mail an info@gc-breisgau.de eingegangen sein.

Hinweis: Gemäß -- 14 der Satzung sind die Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, berechtigt, sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Soweit Sie sich vertreten lassen möchten, verwenden Sie bitte das beigefügte Formular.

Diese Einladung mit der Tagesordnung wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Tutschfelden, den 16.03.2026

Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG

Roland Bär Manfred Stephan Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied

(Ende)

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Aussender: Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG Am Golfpark 1 79336 Herbolzheim Deutschland Ansprechpartner: Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG E-Mail: info@gc-breisgau.de Website: www.gc-breisgau.de ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774621800564 ]

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March 27, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)