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Dow Jones News
27.03.2026 16:03 Uhr
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PTA-News: Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-News: Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Herbolzheim (pta000/27.03.2026/15:30 UTC+1)

Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG, Herbolzheim

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

der Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG mit Sitz in Herbolzheim

am Dienstag, den 21. April 2026 um 19:00 Uhr

im Veranstaltungssaal des Bürgerhauses Tutschfelden, Weinstraße 1, 79336 Herbolzheim-Tutschfelden

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG mit Sitz in Herbolzheim am 21.04.2026 um 19 Uhr im Bürgerhaus Tutschfelden ein.

Tagesordnung 

1.      Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 
2.      Feststellung der Tagesordnung und der ordnungsgemäßen Einladung 
3.      Aussprache über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Klaus Ritter aus dem Aufsichtsrat 
4.      Abstimmung über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Klaus Ritter aus dem Aufsichtsrat

Anträge und Fragen zur Tagesordnung müssen bis spätestens 07. April 2025 beim Vorstand schriftlich oder in Textform unter der Adresse der Gesellschaft Am Golfpark 1, 79336 Herbolzheim, oder per E-Mail an info@gc-breisgau.de eingegangen sein.

Hinweis: Gemäß -- 14 der Satzung sind die Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, berechtigt, sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Soweit Sie sich vertreten lassen möchten, verwenden Sie bitte das beigefügte Formular.

Diese Einladung mit der Tagesordnung wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Tutschfelden, den 16.03.2026

Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG 

Roland Bär       Manfred Stephan 
       Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG 
           Am Golfpark 1 
           79336 Herbolzheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG 
E-Mail:        info@gc-breisgau.de 
Website:       www.gc-breisgau.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774621800564 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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