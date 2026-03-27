DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. bis Montag, 30. März (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 28. März 2026 14:30 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Workshop der Fondazione Banco di Napoli teil S O N N T A G, 29. März 2026 - EU/Umstellung auf Sommerzeit M O N T A G, 30. März 2026 07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen März *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,8 zuvor: 98,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,0 zuvor: -7,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,3 Vorabschätzung: -16,3 zuvor: -12,3 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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March 27, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)

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