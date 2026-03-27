Bad Wimpfen (ots) -Die aktuelle ÖKO-TEST-Ausgabe (04/2026) zeichnet gleich zwei Mehlsorten von Lidl mit Bestnoten aus. Das "Belbake Bio Dinkelmehl Vollkorn, Bioland" überzeugt mit "sehr guten" Inhaltsstoffen und erhält die Bestnote "Sehr gut". Mit einem Preis von 1,25 Euro pro Kilogramm gehört es zu den günstigeren Bio-Mehlen unter den mit "sehr gut" bewerteten Produkten. Auch das "Belbake Spezialmehl Dinkelvollkorn" steht dem in nichts nach und wird ebenfalls mit "Sehr gut" bewertet. Mit seinen einwandfreien Inhaltsstoffen und einem Preis von 1,09 Euro pro Kilogramm eine hervorragende Wahl für das diesjährige Osterbacken.Auch beim Frühstück punktet Lidl: Das "Crownfield Knusper weniger süß, Hafer-Müsli" erhält ein "sehr gutes" Ergebnis von der ÖKO-TEST-Redaktion. Mit einem Preis von 1,66 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 3,32 Euro/Kilogramm) gehört es zudem zu den günstigsten Müslis im Test. Auch das "Crownfield Bio Knusper-Müsli Beeren" überzeugt vollumfänglich: Mit "Sehr gut" ausgezeichnet und für 2,99 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 5,98 Euro/Kilogramm) zählt es zu den günstigeren Bio-Müslis unter den Topplatzierten.Rechtzeitig zum Start der Grillsaison hat die aktuelle Stiftung Warentest (Ausgabe 04/2026) verschiedene Tomatenketchups untersucht. Der "Kania Tomaten Ketchup Classic" erhält das Qualitätsurteil "Gut" ( 1,9). Das Geschmacksprofil wird mit Noten von Nelke und Piment und einer leichten Schärfe beschrieben. Mit nur 26 Cent pro 100 Milliliter (Grundpreis: 2,58 Euro/Liter) wird der Lidl-Ketchup im Test als Preistipp genannt.Im Near-Food-Bereich überzeugt das "W5 Handgeschirrspülmittel" mit dem ÖKO-TEST-Urteil "Gut" und "sehr guten" Inhaltsstoffen. Hinzu kommt ein hoher Recyclinganteil von 93 Prozent in der Kunststoffverpackung. Mit zehn Cent pro 100 Milliliter (Grundpreis: 0,95 Euro/Liter) gehört es zu den günstigsten Produkten unter den "gut" und "sehr gut" bewerteten Spülmitteln.Für die Körperpflege erhält der "Cien Silk & Shine 5-Klingen Rasierer" von Stiftung Warentest das Qualitätsurteil "Gut" ( 1,7). Er schont die Haut (gut 1,6), ist gründlich (gut 1,6) und zeichnet sich zudem durch eine gute Handhabung (gut 1,7) und Langlebigkeit (gut 1,7) aus. Das Starter-Set ist bereits für 4,85 Euro erhältlich.Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near- und Non-Food-Bereich bietet Lidl hervorragende Qualität zu attraktiven Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6245168