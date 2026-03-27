Toronto, Ontario - 27. März 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) ("Pasinex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten ("Einheiten") mit Bruttoerlösen in Höhe von 1.613.000 C$ (das "Angebot"), die zuvor am 23. Februar 2026 bekannt gegeben worden war, abgeschlossen hat. Diese Finanzierung folgt auf die jüngsten Verkäufe von hochgradigem Zinkmaterial aus der unternehmenseigenen Mine Pinargozu in der Türkei und unterstützt die Weiterentwicklung der Förder- und Erschließungsaktivitäten.

Das Unternehmen geht davon aus, die Finanzierung bis Ende April offen zu halten, wobei kontinuierliches Interesse zu zusätzlichen Zusagen in Höhe von etwa 200.000 C$ führen dürfte, wodurch sich das potenzielle Finanzierungsvolumen auf fast 2,0 Millionen C$ belaufen würde.

Details des Angebots

- Ausgegebene Wertpapiere: 16.270.000 Einheiten zu einem Preis von 0,10 C$ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben (1/2) Warrant, wobei jeder ganze Warrant 24 Monate lang zu einem Preis von 0,15 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden kann.

- Aktienkapital: Nach dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots verfügt das Unternehmen über 254.489.081 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

- Vermittlungsprovisionen: Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 8.050 C$ in bar und gab 140.000 Einheiten aus, jeweils vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze.

- Beteiligung von Insidern: Insider zeichneten insgesamt 970.000 Einheiten (Bruttoerlöse in Höhe von 97.000 C$). Die Beteiligung von Insidern stellt gemäß MI 61-101 eine Transaktion mit nahestehenden Parteien dar. Das Unternehmen macht von den Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 Gebrauch.

- Haltefrist: Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausstellungsdatum unterliegen.

Verwendung der Erlöse

Die Nettoerlöse werden zur Weiterentwicklung des Projekts Sarikaya, einschließlich Ratenzahlungen an den früheren Eigentümer, Untertageerschließungen, Bohrungen, Kosten für Bergbauausrüstung und Genehmigungen, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Das Unternehmen plant zudem fortgeschrittene Explorationsaktivitäten innerhalb des Konzessionsgebiets Sarikaya.

Kommentar des Managements

"Ich danke unseren neuen und bestehenden Aktionären in Kanada, Deutschland und Österreich für ihre kontinuierliche starke Unterstützung", sagte Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex. "Im Juli des vergangenen Jahres und im Januar dieses Jahres haben meine Familie und ich zusammen mit anderen Insidern Schulden in Höhe von über 5 Millionen C$ mit einem Aufschlag auf den Marktpreis in Eigenkapital umgewandelt, was unsere gemeinsame Ausrichtung und unser Vertrauen unterstreicht.

Aufbauend auf unseren jüngsten Verkäufen von hochgradigem Zinkmaterial aus Pinargozu setzen wir unseren Weg in Richtung nachhaltiger Cashflows auf Minenebene konsequent fort. Diese Fortschritte verdeutlichen die Stärke unseres Modells für hochgradiges Zink und dessen Fähigkeit, kurzfristige Erträge bei vergleichsweise geringer Kapitalintensität zu erzielen.

Die Beteiligung an der aktuellen Finanzierung ermöglicht den Einstieg zu einem festen Preis mit zusätzlicher Warrant-Ausstattung, während die Erlöse direkt in die Erweiterung der Produktion bei Pinargozu und die Beschleunigung der Erschließungsarbeiten bei Sarikaya fließen. Der Erfolg dieser überzeichneten Finanzierung stärkt unsere Bilanz und spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren wider, während wir in eine umsatzgenerierende Phase übergehen. Wir richten unser Hauptaugenmerk weiterhin darauf, die Produktion zu steigern, den Cashflow zu stärken und einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen und wir freuen uns über die kontinuierliche Beteiligung, während wir die letzte Tranche abschließen."

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.S. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarikaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Mineralien zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden. Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

"Ian D. Atacan"

Ian D. Atacan

Direktor und Chief Financial Officer

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: mailto:ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: mailto:evan.white@pasinex.com

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