Der KI-Boom treibt nicht nur Chipkonzerne - vor allem Cloudanbieter profitieren. Ein wichtiger Akteur baut seine Dominanz mit milliardenschweren Investitionen weiter aus. Während Anleger vor allem auf Nvidia & Co. schauen, entwickelt sich im Hintergrund ein noch größerer Profiteur: die Cloud-Infrastruktur. Ohne sie funktioniert keine KI-Anwendung. Besonders Amazon baut seine Stellung in diesem Milliardenmarkt konsequent aus - und schultert dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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