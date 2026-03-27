Das Erlösmodell dieses Videospielentwickler verschafft der Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Während Royalties und Entwicklungszahlungen fließen, versprechen neue Releases Upside. Ein Videospielentwickler hat sich vor allem mit zwei erfolgreichen Spielreihen einen Namen gemacht. In diesem Jahr soll der zweite Teil eines Action-Rollenspiels erscheinen. Die Titel des Studios wurden in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet und von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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