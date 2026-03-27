Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran setzt die Märkte in Bewegung, während steigende Ölpreise und Inflationssorgen die Situation verschärfen. Wie schlimm wird es für den S&P 500? Die Wall Street schließt diese Handelswoche mit deutlichen Verlusten, da die geopolitische Unsicherheit durch die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Anlegerstimmung drückte. Die Märkte taten sich schwer, eine klare Richtung zu finden, nachdem Teheran einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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