© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Keine war schechter: Die SAP-Aktie hat seit Jahresanfang 30 Prozent an Wert eingebüßt. Dennoch blicken Analysten zuversichtlich in die Zukunft. Am Freitag gab der Konzern eine Übernahme in den USA bekannt.Laut BofA Research fokussiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung einer "agentischen" Schicht, die Geschäftsprozesse automatisiert und orchestriert. Laut den Analysten sind die Walldorfer gut aufgestellt, um mit ihrer Daten- und Semantik-Technologie sowie mit Compliance-Sicherheiten im Bereich KI zu konkurrieren. Doch die zunehmende Konkurrenz, vor allem durch Microsoft, könnte SAP unter Druck setzen, wenn es nicht gelingt, die besten "Agenten" zu entwickeln. Microsofts Agenten bieten …Den vollständigen Artikel lesen
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