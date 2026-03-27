DJ EU-Finanzminister bilanzieren wirtschaftliche Folgen des Iran-Kriegs

Von Ed Frankl

DOW JONES--Die Finanzminister der Eurozone haben ihre Erwartungen für Preissteigerungen angehoben und jene für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Der Iran-Krieg sorgt weiterhin für Turbulenzen auf den Energiemärkten.

"Die Aussichten sind von tiefer Unsicherheit getrübt, aber es ist klar, dass wir Gefahr laufen, einen stagflationären Schock zu erleiden", sagte Valdis Dombrovskis, der Wirtschaftskommissar der EU-Kommission, am Freitag vor Reportern bei einem Treffen der Finanzminister der Eurozone.

Stagflation tritt auf, wenn langsameres Wachstum mit einer Phase höherer Inflation zusammenfällt.

Diese Situation würde eintreten, auch wenn die Störungen der Energieversorgung relativ kurz wären. In diesem Fall sei das EU-Wachstum etwa 0,4 Prozentpunkte niedriger als im November prognostiziert, wobei die Inflation um bis zu 1 Prozentpunkt höher liege, sagte Dombrovskis. Die Kommentare seien eine "Szenarioanalyse", um das Ausmaß der potenziellen Auswirkungen darzustellen, und keine Prognose, merkte er an.

Die im November von der EU-Kommission veröffentlichten Prognosen gingen für 2026 von einem EU-Wachstum von 1,4 Prozent und einer Inflation im Durchschnitt von 2,1 Prozent aus. Das Wachstum im Jahr 2027 wurde bei 1,5 Prozent und die Inflation bei 2,2 Prozent gesehen.

Sollten sich die Störungen jedoch als erheblicher und länger andauernd erweisen, könnte das Wachstum sowohl 2026 als auch 2027 um bis zu 0,6 Prozentpunkte niedriger ausfallen, sagte Dombrovskis. Das Ausmaß, die Schwere und die Auswirkungen des Krieges hätten in den vergangenen zwei Wochen zugenommen.

"Natürlich wird die volle Auswirkung auf die europäische Wirtschaft von der Dauer, dem Umfang und der Intensität des Konflikts abhängen."

Maßnahmen der Regierungen, um die Auswirkungen der steigenden Energiepreise für Haushalte und Unternehmen abzumildern, sollten "zielgerichtet, fair und effektiv" sein, sagte Kyriakos Pierrakakis, Eurogruppen-Chef und griechischer Finanzminister. Dabei sollte den Schwächsten Priorität eingeräumt werden. "Sie müssen rasch umgesetzt werden, aber auch vorübergehend bleiben, um die Krise zu bewältigen, ohne in der Zukunft neue, größere Probleme zu schaffen", fügte er hinzu.

Die spanische Zentralbank teilte am Freitag mit, dass die von der Regierung des Landes vorgeschlagenen Maßnahmen zur Abfederung der Energiekosten den Anstieg der Inflation in diesem Jahr verringern würden. Dieser Effekt würde sich jedoch im Jahr 2027 auflösen. Sie teilte mit, dass sie nun eine Inflation von 3,0 Prozent in diesem Jahr erwarte. Im Dezember hatte die Notenbank noch eine Inflation von 2,1 Prozent für 2026 prognostiziert.

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March 27, 2026 11:04 ET (15:04 GMT)

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