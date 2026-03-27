Während wir die Oberfläche des Mondes bis in den letzten Krater kennen, bleibt die Welt unter den Wellen unserer Ozeane oft ein dunkles Rätsel. Eine technologische Neuerung aus dem Weltraum könnte diese Wissenslücke nun jedoch schneller schließen als bisher angenommen. Die US-amerikanische Weltraumbehörde Nasa hat in Zusammenarbeit mit der französischen Weltraumbehörde CNES eine neue Karte des Meeresbodens veröffentlicht. Grundlage für diese Visualisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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