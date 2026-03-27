Das Autohaus Nefzger hat Xpeng als dritte Marke an ihrem Stammsitz aufgenommen. Das Autohaus kümmert sich in der Nonnendammallee 62-64 in Berlin um Verkauf und Service aller Modelle der chinesischen E-Auto-Marke. Nefzger sei aufgrund der Erfahrung, die es bereits mit seinen beiden bisherigen Automarken gesammelt hat, "perfekt auf den Vertrieb sowie die Wartung und Reparatur von Batterie-elektrischen Fahrzeugen (Battery Electric Vehicles, BEV) spezialisiert", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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