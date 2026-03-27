Vaduz (ots) -Die Organisatorinnen und Organisatoren der BerufsCHECK-Woche 2026 blicken auf eine rundum erfolgreiche zehnte Ausgabe zurück. Über 300 Jugendliche der weiterführenden Schulen Liechtensteins nutzten vom 23. bis 27. März 2026 die Gelegenheit, in rund 100 Betrieben 70 Lehrberufe kennenzulernen, praktische Erfahrungen zu sammeln und neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu gewinnen. Zudem besuchten die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Workshops zu Themen wie Auftrittskompetenz oder Bewerbungsgespräch.Im Laufe der Woche machten sich auch Bildungsminister Daniel Oehry und Wirtschaftsminister Hubert Büchel vor Ort ein Bild vom Engagement der Jugendlichen und der Betriebe. Regierungsrat Daniel Oehry zeigte sich im Zuge seiner Besuche bei der Hilti AG und der Thomas Batliner Anstalt beeindruckt: "Die Berufswahl ist ein bedeutender Schritt im Leben junger Menschen. Formate wie der BerufsCHECK helfen den Jugendlichen, ihre eigenen Talente zu entdecken, Interessen zu vertiefen und selbstbewusst Entscheidungen zu treffen. Dieser Einsatz für unsere Jugend ist von grosser Bedeutung."Auch Regierungsrat Hubert Büchel, welcher der Oerlikon Balzers AG und der Eberle Metallbau AG einen Besuch abstattete, würdigte die Initiative: "Der direkte Einblick in die Betriebe ist für junge Erwachsene durch nichts zu ersetzen. Der BerufsCHECK bringt Jugendliche und Lehrbetriebe zusammen und stärkt die Berufsbildung als zentralen Erfolgsfaktor unseres Werk- und Industriestandorts."Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler präsentierten sich während der gesamten Woche motiviert und offen dafür, Neues auszuprobieren. Viele nutzten die Chance, Berufe kennenzulernen, die sie in ihrem Berufswahlprozess bislang nicht in Betracht gezogen hatten und sammelten dadurch wichtige Erfahrungen.Organisiert wird der BerufsCHECK seit zehn Jahren von der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) und der Wirtschaftskammer Liechtenstein. LIHK-Geschäftsführer Maximilian Rüdisser und die stellvertretende Geschäftsführerin der Wirtschaftskammer Isabell Schädler ziehen nach der Woche ein positives Fazit: "Der BerufsCHECK ist ein einzigartiges Angebot, das nur durch die gute Zusammenarbeit mit dem Schulamt und den Schulen sowie dem Einsatz der vielen Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in den Unternehmen möglich ist. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit einen Beitrag dazu leisten können, dass junge Erwachsene eine bewusstere erste Berufswahl treffen und so erfolgreich ins Berufsleben einsteigen können."Bilder stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download bereit.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, GeneralsekretärT +423 236 61 94michael.ospelt@regierung.liMinisterium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939236