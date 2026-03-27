Der zweitgrößte Vermögensverwalter Vanguard hat kürzlich davor gewarnt, dass die Outperformance von US-Aktien ein Ende finden dürfte. So stellen sich ETF-Investoren im Depot auf, um diesen Momentum-Shift nicht zu verpassen. Aktien aus den USA haben über Jahre an den Märkten dominiert und für Anleger eine unglaubliche Performance geliefert. Doch mit dieser starken Überrendite könnte es in Zukunft vorbei sein, meint zumindest der weltweit zweitgrößte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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