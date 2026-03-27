Der Boom rund um künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren vor allem einen klaren Gewinner hervorgebracht: Grafikprozessoren (GPUs), allen voran von Nvidia. Doch in der nächsten Phase der KI-Revolution könnten maßgeschneiderte Chips - sogenannte Custom AI Chips - eine noch größere Rolle spielen. Immer mehr Technologieunternehmen entwickeln eigene spezialisierte Prozessoren, um ihre KI-Modelle effizienter und günstiger zu betreiben - ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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