Der Goldpreis hat zuletzt deutlich nachgegeben und notiert inzwischen rund -20% unter den Rekordständen von Ende Januar, die bei knapp 5.600 US$ je Unze angesiedelt waren. Doch nun gibt es Grund zur Hoffnung, dass das Tal durchschritten wurde. Edelmetalle unter Druck Die vergangenen Wochen waren für Investoren im Edelmetallsektor nicht leicht. Seit dem Ausbruch des Krieges im Iran sind die Preise von Gold und Silber, aber auch von Kupfer und Platin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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