© Foto: ChatGPTDer US-Dollar erlebt seinen besten Monat seit Sommer 2025. Doch Experten der Deutschen Bank und von Goldman Sachs warnen: Die Rallye steht auf tönernen Füßen.Der März 2026 hätte ein Wendepunkt an den Devisenmärkten sein können. Mit einem Plus von 2,6 Prozent verzeichnet der US-Dollar-Index, der die Entwicklung gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen abbildet, den stärksten Monatszuwachs seit Juli letzten Jahres. Auf den ersten Blick scheint das alte Drehbuch der Wall Street wieder zu greifen: In Zeiten geopolitischer Instabilität - befeuert durch den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten - flüchten Investoren in den "sicheren Hafen" US-Dollar. Tatsächlich war der US-Dollar noch zu …Den vollständigen Artikel lesen
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