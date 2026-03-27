European DataWarehouse (EDW) freut sich bekannt zu geben, dass es bei den GlobalCapital European Securitization Awards 2026 in London sowohl zum "Data Provider of the Year" als auch zum "Fintech Provider of the Year" gekürt wurde.

Die Preisverleihung würdigt herausragende Leistungen im Bereich der strukturierten Finanzierungen in Europa, wobei die Gewinner durch eine branchenweite Abstimmung ermittelt werden. Wie von GlobalCapital definiert, feiert das Programm "die Besten des Marktes, ausgewählt vom Markt." Diese jüngste Auszeichnung ist bereits das sechste Mal, dass EDW den renommierten Preis "Data Provider of the Year" erhält, nachdem das Unternehmen bereits 2019, 2022, 2023, 2024 und 2025 geehrt wurde, was sein langjähriges Engagement für Transparenz, Datenqualität und Innovation in der europäischen Verbriefung bekräftigt.

Prof. José Manuel González-Páramo, Vorsitzender von EDW, kommentierte später: "Der sechste Gewinn dieser Auszeichnung unterstreicht das anhaltende Vertrauen, das der europäische Verbriefungsmarkt in EDW setzt. Transparenz, Datenqualität und Zuverlässigkeit stehen weiterhin im Mittelpunkt unserer Rolle als Marktinfrastruktur, und diese Auszeichnung bekräftigt unser langjähriges Bekenntnis zu diesen Grundsätzen."

Dr. Christian Thun, CEO von EDW, erklärte: "Die erstmalige Auszeichnung als Fintech Provider of the Year ist ein wichtiger Meilenstein für European DataWarehouse. Sie spiegelt unsere Fortschritte bei der Entwicklung sicherer, praxisorientierter Technologielösungen wider, die den Verbriefungsmarkt über den gesamten Transaktionszyklus hinweg unterstützen. Diese Anerkennung bestätigt den Wert unserer Innovationen und das starke Engagement unseres Teams."

EDW hat seine Innovationskraft weiter ausgebaut und sein Produktportfolio um DEALDOX erweitert, einen sicheren virtuellen Datenraum, der speziell auf den Verbriefungs- und strukturierten Finanzmarkt zugeschnitten ist. DEALDOX ermöglicht ein zentralisiertes Transaktionsdokumentenmanagement mit robuster Sicherheit, granularen Zugriffskontrollen und nahtloser Integration in die regulatorische Berichtsplattform von EDW und unterstützt so eine effiziente Transaktionsabwicklung und Compliance. Diese Entwicklungen unterstreichen einmal mehr das Engagement von EDW für Transparenz und Markteffizienz.

Über das European DataWarehouse

Das European DataWarehouse (EDW) ist ein von der Europäischen Wertpapieraufsicht (ESMA) und von der britischen Financial Conduct Authority anerkanntes Verbriefungsregister (Securitisation Repository). Es wurde im Jahr 2012 als erstes Verbriefungsregister in Europa für die Sammlung, Validierung und Weitergabe standardisierter Einzelkreditdaten für Verbriefungstransaktionen (Asset-Backed Securities) und nicht öffentliche Portfoliotransaktionen gegründet.

Das EDW speichert Daten auf Kreditebene sowie die dazugehörige Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer. Als Marktinfrastruktur zielt das EDW darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mithilfe der Daten des EDW können Nutzer die zugrunde liegenden Portfolios effizienter analysieren und systematisch vergleichen.

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