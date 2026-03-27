Der Goldpreis zieht am Freitag kräftig an. Das kommt insofern überraschend, da das Edelmetall mit einem zwischenzeitlichen Minus von knapp neun Prozent in die neue Handelswoche gestartet war. Geht es nach Ryan McIntyre, Senior Managing Partner bei Sprott, dann könnten die Bullen das Ruder bald wieder endgültig übernehmen.Zwar könnte Gold kurzfristig durch die stark gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen unter Druck bleiben. Die zugrunde liegenden Gründe für den Anstieg der Renditen dürften das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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